Bombardier/Airbus: quatre avions commandés par Air Vanuatu

Le transporteur national de Vanuatu, un état insulaire du Pacifique, a confirmé mardi une commande de quatre Airbus A220 construits par le consortium Airbus/Bombardier.

Air Vanuatu achète donc deux A220-100 et deux A220-300, une première pour ces avions dans le Pacifique.

«Nous nous réjouissons d'être la compagnie de lancement de l'exceptionnel Airbus A220 dans le Pacifique Sud, a affirmé Derek Nice, président et chef de la direction d'Air Vanuatu, par communiqué. Ces avions seront déployés sur nos actuelles lignes intérieures et internationales, notamment sur notre nouvelle ligne sans escale Melbourne-Vanuatu, et renforceront les plans d'expansion de notre réseau dans le Pacifique Sud.»

Airbus a vanté le confort, l’économie d’essence et le rayon d’action de ses appareils A220. Environ 530 de ces avions ont déjà été commandés et Airbus estime en vendre 7000 d’ici 20 ans dans le monde.