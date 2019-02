Cet hôtel offre peut-être la vue la plus spectaculaire et invitante de toutes les Caraïbes

Si vous cherchez un hôtel de rêve où partir en amoureux, les Caraïbes vous donneront l’embarras du choix. Mais le Jade Mountain Resort restera vraiment dur à battre si vous souhaitez avant tout réserver une «chambre avec vue»!

Situé à Soufrière, sur l'île de Sainte-Lucie, le Jade Mountain Resort est un hôtel de luxe construit à flanc de colline au-dessus de la mer des Caraïbes.

Il offre une vue unique sur les fameux «pitons» de l'île, deux pics volcaniques reconnaissables entre tous, qui semblent surgir de l’océan.

Mais ce que cet hôtel a de plus impressionnant, ce sont ses 24 suites luxueuses et intimes dotées chacune d’une piscine «infinity» privée et dans lesquelles le 4e mur est carrément ouvert sur la nature et sur la vue.

L’établissement compte aussi tout plein d’impressionnantes passerelles et terrasses en plein coeur de la forêt tropicale, et il est situé tout près d’une jolie plage appelée Anse Chastanet.

Le Jade Mountain Resort n’est pas un nouvel établissement. Il figure régulièrement dans les listes des meilleurs hôtels des Caraïbes des magazines et sites spécialisés. Il était, par exemple, en 2e position du top 25 de Travel and Leisure l’an dernier.

Évidemment, le prix d’un séjour dans ce lieu de rêve est évidemment élevé. Vacances Air Canada, entre autres, affiche des forfaits de sept nuits incluant les vols et les petits-déjeuners à partir de 8179 $ par personne pour le mois d’avril 2019.

La nouvelle encourageante, c’est que le Jade Mountain Resort fait partie d’un plus grand complexe hôtelier appelé Anse Chastanet, qui offre lui aussi de magnifiques vues, et dans lequel on peut réserver des forfaits tout inclus pour environ la moitié du prix.

