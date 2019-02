Dan Bilzerian a retouché le corps de Cardi B pour qu’elle apparaisse plus mince

Cardi B était invitée à un party organisé par Dan Bilzerian et ce dernier récolte de nombreuses critiques pour avoir aminci la rappeuse sur une photo.

C’est que Dan et Cardi B. ont tous les deux partagé la même photo de leur rencontre, mais certaines différences frappantes sont tombées dans l’œil des internautes. Dan Bilzerian a « photoshoppé » le ventre et les fesses de Cardi B pour qu’elle paraisse plus mince. De son côté, celle derrière le succès Bodak Yellow a choisi de partager le cliché sans retouche, montrant l’étendue des modifications faites par l’influenceur.

Voici la photo partagée par Cardi B.

Et celle publiée par Dan Bilzerian.

On peut voir que Dan Bilzerian a aussi retouché le ventre de la femme habillée de cuirette derrière. Ça frôle l’obsession.

via Instagram

Sans surprise, les gens se disent choqués que celui qui est suivi par plus de 26 millions d’abonnés ait osé retoucher un corps qui n’était même pas le sien. Plusieurs proposent à Bilzerian de retouche la grosse tache sur son t-shirt avant de s’attaquer aux corps des autres. Cardi B est restée silencieuse à propos de toute cette affaire...