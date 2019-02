Douce vengeance pour Cléo Tellier

Après avoir essuyé les refus d’une soixantaine de festivals au printemps 2018, la jeune cinéaste Cléo Tellier s’est résignée à mettre son second court métrage sur YouTube. Dix mois et 30 millions de visionnements plus tard, des producteurs la courtisent pour adapter Mishka en série télé.

La Montréalaise de 24 ans était destinée à une carrière d’actrice. Elle a joué dans des séries anglophones, comme Degrassi. Déménagée à Toronto à 16 ans, Cléo Tellier tourne pendant ses études en cinéma son premier film, The Silence, un court métrage qui traite d’abus sexuels durant l’enfance. Il remporte une cinquantaine de prix dans des festivals du monde entier.

Cléo Tellier décide alors d’investir toutes ses économies, soit 25 000 $, pour la réalisation de son deuxième court métrage.

Le film porte le nom du personnage principal, Mishka, et raconte la grossesse d’une adolescente de 13 ans en plein désespoir. Cette fois-ci, aucun festival n’y porte le moindre intérêt.

Photo courtoisie

« L’actrice qui joue Mishka (l’excellente Matia Jackett) voulait partager le film avec sa famille et ses amis, alors je l’ai mis sur YouTube », raconte Cléo Tellier.

La jeune femme était retournée travailler comme consultante en réseaux sociaux, parce que son film n’avait pas fonctionné et qu’elle avait « perdu toute confiance » en son travail cinématographique.

Mais, quelques jours plus tard, le film cumule plus d’un million de visionnements.

« Ç’a été une surprise, je ne m’attendais vraiment pas à ça, ajoute-t-elle. Ça n’arrêtait pas de grimper ! Je pense que la raison du succès du film c’est que c’est une histoire qui est allée toucher les jeunes filles. Et YouTube avait l’audience parfaite pour ça. »

Une crédibilité

Aujourd’hui visionné plus de 30 millions de fois sur YouTube, Mishka est un des courts métrages les plus écoutés de la plateforme.

Ironiquement, le téléphone de Cléo Tellier s’est mis à sonner. Plusieurs producteurs et des chaînes de télévision importantes l’ont contactée pour qu’elle écrive une série télé qui découle du court métrage.

« Je ne suis pas quelqu’un que les réseaux auraient écouté avant, à cause de mon âge, mon expérience, estime-t-elle. Mais maintenant, j’ai gagné beaucoup de crédibilité. Je vois que les portes sont ouvertes, les gens sont prêts à m’écouter. »

Elle reçoit maintenant de 2000 $ à 3000 $ par mois en revenus publicitaires de YouTube grâce à Mishka. Cet argent lui permettra de transformer le court métrage en une série télévisée. Si ça ne fonctionne pas, elle tournera la suite de Mishka en film. La cinéaste a Netflix dans sa mire.

Photo courtoisie

Un sujet dramatique

Outre la grossesse d’une adolescente, le sujet véritable du court métrage de Cléo Tellier se recoupe avec celui de son premier film, The Silence, où elle donnait la parole à quatre victimes d’abus sexuels.

« Je n’ai jamais été abusée sexuellement. Mais il y a plusieurs personnes dans ma famille qui ont été des victimes d’abus. J’ai été marquée d’apprendre ça. J’ai voulu comprendre ce qui s’était passé, et comment une personne de confiance pouvait faire cela. »

► Le court métrage Mishka peut être vu sur YouTube.