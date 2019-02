Élèves forcés de dormir à l’école: du jamais-vu

Sur la Rive-Sud de Québec, près de 160 élèves ont été forcés de dormir dans six écoles la nuit dernière à cause du mauvais temps, du jamais-vu depuis au moins 40 ans à la commission scolaire des Navigateurs.

À Saint-Agapit, des citoyens qui «ont fait preuve d’une solidarité exceptionnelle» ont apporté couvertures, oreillers et sacs de couchage aux élèves de l'école Beaurivage qui ont dormi dans les classes et dans le gymnase, «les gars d’un bord et les filles de l’autre», indique la porte-parole de la commission scolaire, Louise Boisvert.

Grâce à la cafétéria de l’école, les élèves ont eu droit à deux collations et un souper complet avant d’aller au lit.

À Dosquet, un souper spaghetti a été offert aux élèves par la municipalité, alors qu’à Joly, les pompiers sont allés livrer du poulet aux enfants et aux membres du personnel coincés à l’école.

Tout s’est très bien déroulé dans les circonstances, affirme Mme Boisvert. «C’était vraiment exceptionnel comme situation», lance-t-elle. À l’emploi de la commission scolaire depuis 30 ans, Mme Boisvert ne se rappelle pas avoir déjà vécu pareille situation.

Photo Facebook

De son côté, le directeur de l’école Beaurivage se rappelle qu’en 1977, il y a 42 ans, une tempête avait forcé les élèves à rester à l’école pour la nuit.

En raison de la poudrerie causée par de forts vents, plusieurs routes secondaires de la Rive-Sud ont été fermées hier. En après-midi, la commission scolaire a fait parvenir un message aux parents leur indiquant que le transport scolaire pouvait être retardé.

Les parents qui le pouvaient ont été invités à venir chercher leurs enfants à l’école, ce que certains ont fait jusqu’à tard en soirée hier, au fur et à mesure que les routes étaient rouvertes à la circulation. Tous les élèves qui ont dormi à l’école étaient rentrés à la maison à 9h30 ce matin.

«Hier matin, on ne pouvait pas prévoir que cela prendrait une telle ampleur. On constate d’ailleurs qu’aucune autre commission scolaire n’a fermé», souligne Mme Boisvert.

Les écoles de la commission scolaire des Navigateurs sont fermées aujourd’hui, toujours en raison des mauvaises conditions routières.