Guerre interne chez Québec 21 : Gosselin assure qu’il demeure bien en selle

Malgré des dissensions évidentes au sein des troupes de Québec 21, le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Jean-François Gosselin, assure qu’il est bien en selle et que son parti n’est pas du tout sur le point d’éclater.

Lors d’un point de presse, mardi après-midi, le chef de Québec 21 a attribué à un petit groupe d’individus les problèmes internes qui surgissent maintenant sur la place publique. Il assure que son leadership est loin d’être contesté par la majorité des membres et qu’il sera bel et bien «candidat à la mairie en 2021», n'en déplaise à certains détracteurs qui réclameraient sa tête.

M. Gosselin a d’abord fait le point sur sa demande d’enquête au sujet de dépenses qu’il juge douteuses, effectuées par les dirigeants de l’exécutif de son propre parti, comme le révélait Le Journal lundi matin.

Il n’a pas voulu entrer dans le fin détail de ces dépenses avec lesquelles il est en profond désaccord, se contentant de parler de «dépenses et de contrats qui n’ont pas d’allure». Il n’a dévoilé aucun montant et n’a pas identifié, nommément, les individus avec qui il est en brouille.

«Ceux et celles qui font les dépenses et qui octroient les contrats, c’est les personnes en autorité, c’est le comité exécutif, la direction générale, le président du C.A. Ce sont ces personnes-là présentement qui ne fournissent pas l’information» (...) J’ai demandé que le conseil d’administration soit informé et ça m’est refusé systématiquement. On me dit que ce n’est pas de mes affaires...», a-t-il pesté.

«On n’a pas pu régler la situation à l’interne et c’est pourquoi on a décidé de sensibiliser le vérificateur externe pour lui demander de faire enquête. On ne donnera pas trop de détails. Nous voulons que l’enquête ait lieu et nous attendrons le dénouement pour vous fournir l’information», a ajouté le chef de Québec 21.

Argent public

Les coffres du parti, faut-il le rappeler, sont notamment garnis par une contribution annuelle de la Ville de Québec en fonction du nombre de votes récoltés à l’élection de 2017. Cette somme s’élève à 108 000 $ environ, a-t-on précisé.

«Chaque dollar d’argent public, on doit le dépenser adéquatement et on doit le justifier. Je peux vous dire une chose : je suis rentré en politique les mains propres et je veux sortir les mains propres. Le parti n’éclate pas, c’est très important de le dire. Il y a quelques individus qui n’apprécient pas, peut-être, qu’on pose les bonnes questions et qu’on s’assure de la saine gestion des fonds publics.»

Des flèches lancées à Têtu

M. Gosselin a par ailleurs lancé des flèches à son ancien confrère, le fondateur du parti Frédérick Têtu, qui ne se gêne pas pour critiquer Québec 21 sur la place publique alors que sa conjointe, Denise Peter, siège au conseil d’administration du parti. Il s’agit des deux seules personnes envers qui il a décoché des flèches lors du point de presse.

«Sur M. Têtu, je peux vous dire une chose : sa conjointe, Denise Peter, on l’a vue à l’assemblée générale des membres le 22 octobre, on a fait l’élection partielle qui a fait élire Patrick Paquet. Mme Peter, on ne l’a pas vue au conseil d’administration du 12 décembre et là, on la voit apparaître au conseil du 5 février donc si vous croyez au hasard, allez au casino.»