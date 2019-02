Jamais d'enrichissement pour la population

Arrêtez de vous berner

Au cours des dix dernières années, on a assisté à une vigoureuse croissance économique qui a créé beaucoup de richesse, comme l’a encore souligné dernièrement l’OCDE : « L’économie des pays développés affiche actuellement (depuis 2008, année de la récession mondiale causée par les banquiers en mal de spéculation) une belle stabilité » (Le Devoir, 5 juillet 2018).

Deuxièmement, selon le patronat et leurs politiciens, on assiste à une pénurie généralisée de travailleurs : « Sondage patronal. 70 % des entreprises ont des difficultés à recruter de la main-d’œuvre » et « La pénurie de main-d’œuvre (selon le gros bureau de comptables Price Waterhouse) affecte le Québec » (Le Devoir, 11 février 2017 et 14 juin 2018). Alors, selon les pseudo-lois naturelles de l’économie de marché, croissance économique est supposé rimer avec enrichissement pour tous, même ceux au bas de l’échelle, et encore plus lorsque l’on est en présence de pénurie de travailleurs selon l’autre loi de l’offre et de la demande. En situation de pénurie, les travailleurs « libres » devraient pouvoir exiger plus d’argent. Même que Statistique Canada nous a dit récemment que : « Le chômage au plus bas niveau depuis 40 ans » (Le Devoir, 11 août 2018).

La romance économique ne résiste pas aux faits

Tout va donc pour le mieux et on serait en droit de s’attendre à de vigoureuses hausses de salaire pour les travailleurs les plus pauvres, pas seulement pour les patrons. Je le répète pour être bien entendu : il y a croissance économique et pénurie de main-d’œuvre. Mais la réalité est toute autre : les travailleurs ordinaires continuent à s’appauvrir malgré tout, et les dirigeants, les actionnaires et le fameux 1 % voient leur richesse exploser. On n’assiste pas à une réduction des inégalités économiques, mais à une forte augmentation. La belle affaire. Et vos élus sont en partie responsables de cet état de fait en raison de leur asservissement en faveur de la classe dominante.

C’est pas juste moi qui le dis, mais aussi l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui est rattachée à l’Organisation des Nations unies (ONU) : « Rémunération. La croissance des salaires (des travailleurs ordinaires) au plus bas depuis la crise de 2008 » (Le Devoir, 27 novembre 2018). Et Guy Ryder, le directeur général de l’OIT, qui mentionne que : « Il est déroutant d’observer que dans les économies à haut revenu (comme le Québec et le Canada), la lente croissance des salaires coexiste avec la reprise de la croissance du PIB et la baisse du chômage » Qu’en dites-vous?

Même le Fonds monétaire international (FMI), qui est loin d’être à gauche, l’a également souligné : « Les salaires (des roturiers et de la classe moyenne) augmentent plus faiblement qu’avant la crise (de 2008), selon un rapport du FMI » (Le Devoir, 28 septembre 2017). Tiens, une autre bonne : « Les hausses de salaire se font attendre. Le taux de chômage (jumelé à la rareté postulée de main-d’œuvre) est pourtant faible au Québec » (Le Devoir, 3 novembre 2018). Et une de l’OCDE pour vous convaincre : « Les salaires font du surplace » (Le Devoir, 3 novembre 2018). Et pour finir, une drôle pour mieux vous aliéner : « La hausse des salaires s’accélère aux États-Unis, selon le département du travail américain » (Le Devoir, 8 septembre 2018). S’accélère oui, mais moins que le taux d’inflation, ce qui fait que les ouvriers s’appauvrissent. Je le redis, il n’y en a jamais de véritable enrichissement des classes moyennes et inférieures dans ce système capitaliste débridé où les puissants dictent la marche de la société et l’agenda politique aux gouvernements soumis qui, en plus, leur concoctent en catimini de beaux traités de libre-échange juste pour eux. Pour faire changer les choses, pour de vrai, il va falloir faire plus que de descendre paisiblement dans la rue, même avec des casseroles.

Pourquoi il en est ainsi pour toujours? À moins que...

Oui, nos politiciens sont complices de cet état de fait. Pour rire de vous encore davantage, ils priorisent toujours la création d’emplois (sans augmentation des salaires) alors que nous sommes en période de plein-emploi. Cela leur sert de prétexte afin de subventionner toujours plus les entreprises avec des fonds publics; à baisser leurs impôts et leurs taxes; à leur accorder plein de tarifs d’électricité privilégiés et en déréglementant le marché du travail et la protection de l’environnement. Pour eux, l’économie aura toujours préséance sur l’environnement. Et puis, pour mieux exercer une pression à la baisse des salaires des travailleurs ordinaires, on fait venir plein de travailleurs étrangers qui ne peuvent pas se syndiquer et qui sont à la merci de leur employeur afin de les sous-payer.

Ce qu’il faudrait faire

Il faut que nos élus priorisent l’augmentation des salaires des travailleurs, plutôt que la simple création de jobs qui, bien souvent, produit des baisses de salaires. Pour ce faire, nos gouvernements doivent ramener un certain rapport de force entre les travailleurs et le patronat et entre l’État et les entreprises. Il faut renforcer les lois du travail afin d’interdire d’odieux lock-out et la sous-traitance qui n’ont pour but que de diminuer la rémunération de plus vulnérables qui eux n’ont pas les moyens et les contacts pour se faire entendre par l’embauche de lobbyistes et d’universitaires « aguerris »; par le financement occulte de partis politiques et par l’achat de reportages dans les médias d’information. Ce sont les laissés-pour-compte.

En plus, il faut impérativement augmenter le salaire minimum; les pensions de vieillesse des plus démunis; réduire substantiellement les trop nombreuses vaches fiscales sacrées réservées aux puissants; lutter véritablement contre l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux et ailleurs; freiner le ratatinement de l’État et la privatisation des services publics et de nos instruments collectifs, qui eux sont de véritables joyaux contrairement à SNC-Lavalin, Bombardier et d’autres du genre. Dites-moi, déjà le Québec et le Canada ne font pas le poids face à des transnationales cent fois plus riches. Alors, comment un état de plus en plus « allégé » peut-il faire face au chantage orchestré par ces mastodontes privés?

Stopper l’aliénation et brasser la cage dorée

Profitant d’un certain vernis scientifique et des subventions du privé, il n’y a pas pire que certains universitaires pour vous endoctriner comme le lucide Pierre Fortin, immensément populaire auprès des médias, avec son collègue fiscaliste Luc Godbout. Ainsi, le 16 mai 2008 dans le Devoir, Fortin signait une opinion vraiment pathétique qu’il avait intitulée : « Créer plus de richesse pour mieux la répartir ensuite ». Il serait préférable pour vous de croire au Père Noël et au Bonhomme Sept Heures qu’à ces inepties. Tiens, même Brian Myles, du journal Le Devoir, en a rajouté une couche, comme si ce n’était pas assez, le 21 mars 2014 : « La redistribution de la richesse créé de la richesse, a expliqué Françoise David (Québec solidaire) dans une incantation magique. Il faudra soumettre l’hypothèse à un panel d’experts (des experts à la solde du gratin, je suppose) en leur demandant, pour commencer : on la prend où la richesse? ». Si monsieur Myles ne voit pas la richesse ambiante, alors il n’y a rien à faire. Je diagnostique un problème structurel. C’est bien décourageant de voir même des journalistes et des chroniqueurs participer allègrement à notre « brainwashage ». On a pas assez du patronat, des élus et de leurs universitaires franchisés qui font cette job de bras. Je dirais à Brian Myles que Françoise David a bien raison de dire qu’une meilleure répartition créée plus de richesse. S’il daignait m’appeler, je lui expliquerais à l’aide d’études de l’OCDE, de l’ONU, du FMI, de Statistique Canada, etc. À moins qu’il préfère les recherches scientifiques du Conference Board, du C.D. Howe eu du Fraser Institute.