Journée productive pour Lance Stroll

Lance Stroll a été parmi les pilotes les plus rapides de la journée d’essais hivernaux de Formule 1, mardi, sur le circuit de Barcelone-Catalogne, où il a notamment effectué un tour rapide de 1 min 17,824 s en après-midi.

Grâce à ce temps, le porte-couleurs de l’écurie Racing Point a pris le troisième rang de la seconde séance du jour, lui qui a effectué 82 tours. Il a d’ailleurs fait mieux que Sebastian Vettel (1:17,925), de Ferrari, et les deux conducteurs de Mercedes, Valtteri Bottas (1:20,167) et Lewis Hamilton (1:20,332), respectivement 11e et 12e.

Stroll roulait toutefois avec la gomme la plus tendre des cinq proposées par Pirelli, contrairement aux autres pilotes du top 5 du jour. Peu importe, le Québécois estime qu’il s’agissait d’une excellente journée de travail.

«C’était notre journée la plus calme jusqu’ici et nous avons effectué du kilométrage important, a indiqué Stroll dans un communiqué. J’ai de bonnes sensations avec la voiture et nous nous dirigeons dans la bonne direction.»

Stroll s’est par ailleurs dit de plus en plus à l’aise avec son équipe.

«Ces journées me servent à construire ma confiance avec la nouvelle voiture, mais également avec un nouvel environnement. Je m’entends vraiment bien avec l’équipe dans le garage. Ce sont des gens géniaux qui travaillent très fort.»

Lando Norris, de McLaren, a dominé en 1:17,709, étant six millièmes de seconde plus rapide que son rival de Red Bull Pierre Gasly.

La deuxième phase des essais se poursuivra mercredi au même endroit.