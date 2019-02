L’air de Québec parmi le plus pollué de la province

Les citoyens de Limoilou et de la Basse-Ville demeurent parmi les Québécois qui respirent le plus de particules polluantes. Le maire montre du doigt les poêles à bois.

La qualité de l’air s’améliore à Québec, mais «il y a encore du travail à faire», note le maire. Notamment, les citoyens de Limoilou sont parmi ceux qui respirent le plus de particules fines au Québec, devant plusieurs secteurs de Montréal, de Trois-Rivières et de Longueuil. Les particules fines sont les plus préoccupantes, parce qu’elles pénètrent le plus profondément dans le système respiratoire, a indiqué la Dre Isabelle Goupil, adjointe médicale au Directeur de la santé publique (DSP) et coordonnatrice de l’équipe Santé et environnement du CIUSSS.

La Ville de Québec a présenté les premières données de l’étude Mon environnement, ma santé, qu’elle a financée au coût de 400 000 $. Les particules fines sont un «enjeu de santé publique», a conclu la Dre Goupil-Sormany.

À la station Québec-Vieux-Limoilou, les particules fines sont «parmi les plus élevées dans notre réseau» de stations d’analyse de l’air, a indiqué Daniel Busque, analyste de la qualité de l’air au ministère de l’Environnement.

Les particules totales en suspension mesurées sont de leur côté «parmi les plus élevées au Québec, mais ça demeure comparable aux milieux similaires», a ajouté M. Busque. Pour les particules totales, seul le secteur Montréal-Anjou dépasse le Vieux-Limoilou.

Les particules sont généralement émises par trois sources, a identifié la santé publique, soit le transport, les industries et le chauffage au bois.

Chauffage au bois

«Le travail n’est pas terminé», a affirmé le maire. Il pointe de son côté les poêles à bois. «Il va falloir s’ouvrir les yeux.» Sans parler d’interdiction du chauffage au bois, le maire a annoncé que la Ville se penchera sur les moyens pour s’occuper de ce problème, laissant entrevoir des aides financières pour les citoyens qui voudraient se départir de leur vieil appareil polluant.

Les particules en suspension proviennent à environ 40 à 50 % de la circulation et de la combustion des hydrocarbures. Pour M. Labeaume, l’arrivée du tramway et du trambus, la zone d’innovation qu’il veut implanter dans le secteur D’Estimauville et qui implique le déménagement de certaines entreprises et le plan d’augmentation de la canopée pourront contribuer à améliorer la circulation.

Troisième lien

La conseillère responsable de l’environnement, Suzanne Verreault, estime qu’un éventuel troisième lien, qui aboutirait directement dans le secteur le plus affecté, viendrait anéantir les efforts qui sont faits de part et d’autre. «Avec la lutte qu’on mène depuis des années pour améliorer la qualité de vie dans le secteur, on va venir détruire des efforts qu’on a faits. Je n’y crois pas au plan environnemental, je ne suis pas favorable. (...) C’est complètement incohérent avec la vision qu’on se donne.»

Le maire, lui, a «pris la décision de se taire actuellement» sur le sujet du troisième lien. Le directeur de la santé publique, le Dr François Desbiens, ne se prononce pas précisément pour ou contre le projet, mais souligne que «nous avons toujours promu que l’avenir pour l’impact sur la santé, c’est de favoriser le transport en commun, de favoriser le transport actif et de faire en sorte d’enlever le plus possible d’automobiles sur les routes».