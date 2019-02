L’art visuel pour lutter contre le diabète

Tout au long de sa carrière artistique, le Montréalais John Arcaro, aujourd’hui policier en Ontario, a eu le privilège de travailler avec plusieurs icônes du sport et à plusieurs occasions avec le légendaire champion de Formule 1 Michael Schumacher. Les toiles du pilote allemand se vendaient à l’encan jusqu’à 20 000 $ chacune, permettant ainsi de venir en aide à de nombreuses organisations telles que l’Hôpital de Montréal pour Enfants, la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la Fondation Fybrose Kystique, Centraide et Drive for the Cure Cancer de l’Hôpital Glenn, pour n’en nommer que quelques-unes.

Récemment, John a créé une peinture de Max Domi, ayant toujours admiré le joueur du Canadien non seulement en tant que leader sur la glace, mais aussi pour son dévouement envers la communauté des diabétiques. Le mois dernier, John a eu le privilège de rencontrer Max, qui a signé une de ses toiles. L’œuvre sera vendue dans un encan et 100 % des profits seront versés à une fondation au choix de Max.

Redonner à la communauté et aider les personnes dans le besoin ont toujours été une priorité pour l’artiste-peintre, John Arcaro.