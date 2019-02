Des Remparts pas assez menaçants

On ne pourra reprocher aux joueurs des Remparts de ne pas avoir essayé. Malgré un adversaire supérieur à bien des égards sur le papier devant eux, les hommes de Patrick Roy ont subi une défaite honorable de 4-1 aux mains des Voltigeurs, mardi soir, au Centre Vidéotron.

Le trio pivoté par Philipp Kurashev (un but) s’est montré menaçant toute la soirée, mais un manque d’opportunisme criant et des tirs à répétition dans la poitrine de l’ex-Rempart Anthony Morrone de l’ensemble du groupe ont plombé les chances des locaux de battre la deuxième meilleure équipe de la LHJMQ.

«On a bien travaillé autant défensivement qu’offensivement, mais la qualité de nos tirs n’est pas là, a reconnu l’entraîneur-chef et directeur général. On lance beaucoup dans le logo ou sur les culottes. On ne prend définitivement pas de bons lancers sous pression et c’est l’une des raisons pour laquelle c’est difficile pour nous.»

À la moitié de la rencontre, les Diables rouges avaient limité les Voltigeurs à seulement neuf tirs après que ces derniers aient pris une avance de 2-0 malgré tout. La formation québécoise joue donc de nouveau pour ,500 avec ce 24e échec en temps régulier.

«On a fait deux, trois petites erreurs dans les cinq dernières minutes qui nous ont coûté le match. Puis, contre une équipe de même, le manque d’opportunisme peut coûter le match. Marquer le filet et lancer dans le logo, on ne marquera pas, mais on ne peut pas dire qu’on n’a pas eu de chances», a analysé Pierrick Dubé, complice sur le seul but des siens.

Victoire pour Morrone

Morrone savait depuis samedi soir qu’il se frotterait à ses anciens coéquipiers et il en avait même texté quelques-uns pour les avertir de sa présence entre les poteaux. Nommé troisième étoile, il a fini le match avec 26 arrêts.

«C’est toujours le fun de jouer au Centre Vidéotron, a lancé le portier aux origines italiennes. Ils ont eu beaucoup de chances, mais ils m’ont lancé dans la poitrine. Je suis content d’être à Drummondville. Quand tu joues avec un gars comme Olivier Rodrigue, tu ne joues pas beaucoup, mais tu dois performer quand ça arrive.»

«Je ne veux rien enlever à la performance de leur gardien, mais je pense qu’on l’a aidé à bien paraître, a renchéri Roy. Il n’y a aucun doute dans mon esprit. C’est dommage, car on a des chances et on travaille bien. Si tu prends les devants, ce n’est pas le même match.»

En vitesse

Les Voltigeurs étaient privés de leur attaquant vedette Maxime Comtois, suspendu en matinée pour trois matchs en raison d’un assaut à l’endroit du défenseur des Saguenéens, Jérémy Groleau, dimanche... L’espoir des Ducks d’Anaheim venait d’inscrire 15 buts à ses sept dernières parties... Blessé au poignet le 20 février face aux Cataractes de Shawinigan, le défenseur Nicolas Savoie a raté un troisième match consécutif pour les Remparts, lui qui devrait revenir au jeu vendredi soir contre Gatineau... Un moment de silence a été observé avant le match à la mémoire de l’entraîneur du club de soccer féminin Helder Duarte, décédé subitement la semaine passée... Une foule de 7606 spectateurs a été annoncée...