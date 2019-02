On n’arrête pas le progrès

Home Depot Canada vient de démarrer sa campagne nationale d’embauche du printemps. C’est près de 700 associés qui sont recherchés seulement au Québec, dont 75 dans la région de la Capitale-Nationale.

Home Depot Canada offre, pour la première fois, une nouvelle fonction permettant de postuler par message texte. Cette fonction vous aide à gagner du temps durant le processus de recrutement en vous permettant de postuler, de planifier vous-mêmes des entrevues téléphoniques, d’accepter des invitations aux salons de recrutement et de recevoir des rappels d’entrevue. Vous pouvez postuler en textant « HD Emplois » au 97211, ou en postulant en ligne à l’adresse www.homedepot.ca/emplois.

Finie la retraite

Photo courtoisie

Robert Pagé (photo), de Saint-Basile, qui a pris sa retraite de la fonction publique québécoise et plus particulièrement de la Commission municipale du Québec (CMQ) le 30 juin 2017, reprend du service dans un tout autre domaine. Celui qui célèbre aujourd’hui son 70e anniversaire de naissance vient d’accepter d’agir à titre de Directeur de funérailles pour la résidence funéraire Claude Charest et fille, de Pont-Rouge, entreprise qui dessert les villes et municipalités de Pont-Rouge, Saint-Basile, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ainsi que Portneuf. M. Pagé a aussi accepté d’agir, bénévolement cette fois, à titre de marguillier de la nouvelle paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis qui regroupe 6 paroisses de la région de Portneuf, et ce, pour les 4 prochaines années.

Premier acte

Photo courtoisie

Diffuseur dédié depuis 1994 à la diffusion et au développement de la relève théâtrale québécoise, Premier Acte a lancé sa campagne annuelle de financement sous la présidence d’honneur de Julie-Anne Vien, Associée chez National Cabinet de relations publiques. L’objectif a été fixé à 75 000 $. Une quinzaine de personnalités agiront en tant qu’ambassadeurs et gouverneurs de la campagne. Un volet populaire, où les amis de Premier Acte pourront contribuer, est également offert. Cette campagne culminera le dimanche 24 mars, au Musée de la civilisation, avec une soirée-bénéfice. Renseignements : https://campagne.premieracte.ca/. Sur la photo, de gauche à droite : Philippe Soldevila, président de Premier Acte ; Pierre Martin, PMA Architectes ; Lauraine Montreuil, trésorière de Premier Acte ; Julie-Anne Vien, présidente de la campagne ; Marc Gourdeau, directeur général de Premier Acte ; Luc Samama, Conjoncture affaires publiques ; Caroline Martin, PMA Architectes et Alexandre Turgeon, Centre culture et environnement Frédéric Back.

Golf et motoneige !

Photo courtoisie

Depuis maintenant deux ans, le Resto-bar du club de golf Alpin devient un relais de motoneige durant la saison hivernale. Situé à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce relais offre, en plus des services de restauration, la possibilité de stationner véhicules et remorques sur ses deux immenses terrains de stationnement. Il est facilement accessible depuis Québec, Charlevoix ou Stoneham via les sentiers Trans Québec 3 et les sentiers locaux 369 et 304. Daniel Parent (assis sur la motoneige) et le président du club l’Arrière-Pays, Claude Perreault, voient à ce que les motoneigistes soient bien accueillis. Renseignements : 418-825-3108.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Fortier (photo), ex-joueur de la LNH (1987-93 : Nordiques, Kings), avec les Nordiques de 1987 à 1992, dépisteur chez les Remparts de Québec, 53 ans... Hélène Segara, chanteuse française, 48 ans... Jean Laflamme, président et chef de la direction des Industries de la Rive-Sud, 59 ans... Michael Bolton, chanteur américain, 66 ans... Monique Leyrac, chanteuse, 91 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 26 février 2018. Jean-Yves Hamel (photo), 87 ans, ex-organiste des Remparts de Québec et des Nordiques de Québec (1970-1983) au Colisée de Québec... 2018. Marthe Vaillancourt (photo), 86 ans, fondatrice et directrice du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Chicoutimi... 2016. Michel Auger, 69 ans, fondateur des Autobus Auger et homme de cœur... 2016. Andy Bathgate, 83 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (17 saisons) et membre du Temple de la renommée du hockey.... 2016. Don Getty, 82 ans, homme politique canadien, premier ministre de l’Alberta (1985-1992)... 2014. Georges Hamel, 66 ans, chanteur québécois de country... 2013. Léandre Cloutier, 99 ans, un passionné de chevaux à l’Hippodrome de Québec durant 66 ans... 1971. Fernandel, 67 ans, acteur, humoriste, chanteur français... 1864. Louis Hippolyte Lafontaine, 56 ans, homme politique.