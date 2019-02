Un violent accident force la fermeture du petit parc d'Hébertville

Le petit parc d’Hébertville est le théâtre d’une violente collision impliquant un poids lourd et un véhicule.

L'accident force la fermeture de la route 169 dans les deux directions entre Hébertville, au Saguenay Lac-Saint-Jean, et la jonction de la route 175, dans la réserve faunique des Laurentides.

L’impact s’est produit sur le coup de 13 h au kilomètre 51 de la route 169.

Les secours sont en direction. La visibilité est nulle et la chaussée est glacée dans ce secteur. Les pinces de désincarcération ont été appelées.

Ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les conditions routières sont difficiles dans plusieurs secteurs en raison des vents violents.

Des routes sont fermées (rang 6 à Saint-Bruno, 373 et Chemin de la Grande-Anse) et des convois sont organisés à certains endroits, dont sur la 169, entre Normandin et Albanel au nord du Lac-Saint-Jean.

Plus de détails à venir...