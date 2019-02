Possibles vestiges sur le parcours du tramway

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un document d’appel d’offres publié la semaine dernière. La municipalité veut retenir les services professionnels d’une firme qui sera chargée d’étudier « le potentiel archéologique des parcours » du tramway et du trambus.

On découvre ainsi que cinq zones (deux sur le parcours du tramway et trois sur celui du trambus) « devront faire l’objet d’une évaluation spécifique » pour mesurer leur « potentiel [archéologique] en préhistoire ».

Parmi les endroits identifiés, on évoque « le lieu présumé du village [iroquoien] de Stadaconné [sic] » dans le secteur Saint-Sauveur.

« Il conviendra de préciser les zones pouvant être considérées intègres et scruter l’ensemble des découvertes archéologiques afin d’en établir la qualité et la pertinence pour la suite des choses », précise-t-on.

Le document de l’appel d’offres se base sur une « évaluation sommaire du potentiel archéologique » qui a été réalisée en 2018. Il s’agit donc pour la Ville d’approfondir ses connaissances en matière archéologique sur les 23 km de tramway et les 17 km de trambus.

L’étude voulue par la Ville « vise à documenter et localiser de façon plus détaillée les sites et les zones à potentiel archéologique », explique-t-on.