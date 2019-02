Québec investit pour les soins buccodentaires dans les CHSLD

Le gouvernement Legault a annoncé ce matin qu’il investira 10 millions $ par année pour améliorer la santé buccodentaire des résidents en CHSLD.

Face à une offre actuelle qualifiée d’«inégale, parfois insuffisante ou même inexistante», Québec déploiera le Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche (PQSBHB) qui, selon lui, «apportera réconfort et bien-être aux aînés et à leur famille».

Pour y arriver, le Programme misera sur une approche «de collaboration et de concertation interdisciplinaire» impliquant infirmiers, infirmiers auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, dentistes, denturologistes et hygiénistes dentaires.

Au total, 42 hygiénistes dentaires seront engagées et se déplaceront dans les différents établissements. Québec espère que son plan sera implanté dans tous les CHSLD d'ici un an.

Questionnée à savoir comment Québec arriverait à garantir ces soins alors que certains CHSLD n’arrivent pas à offrir un bain à leurs résidents, la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a convenu que tout ne se ferait pas «d’un coup de baguette magique».

«Si on se donne une vision à long terme, nous allons être en mesure de réussir», a-t-elle toutefois précisé.

L’initiative a été bien accueillie par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec qui a parlé de «pas dans la bonne direction».