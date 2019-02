Queen et Adam Lambert annoncent la sortie du documentaire «The Show Must Go On»

C’est le chanteur Adam Lambert qui a annoncé la nouvelle via son compte Twitter: le groupe et le musicien feront l’objet d’un documentaire intitulé «The Show Must Go On».

Diffusé le 29 avril prochain sur ABC, ce film de deux heures reviendra sur la collaboration entre Adam Lambert et le groupe mythique britannique.

En effet, depuis 2011, les membres fondateurs de la formation, Brian May et Roger Taylor, sont en tournée avec le jeune homme découvert via l’émission American Idol.

Pitchfork précise qu’il sera question de séquences de concert, de coulisses, mais aussi d’entrevues avec Brian May, Roger Taylor, mais aussi Simon Cowell et Rami Malek, ce dernier étant fraîchement honoré d’un Oscar pour sa prestation dans le film Bohemian Rhapsody.

Adam Lambert et Queen seront en tournée cet été en Amérique du Nord à partir du 10 juillet.