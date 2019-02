Racisme dans la LNAH: L’entraîneur des Marquis dénonce l’inacceptable

En entrevue à QUB radio lors de l’émission Trudeau le midi, Benoît Gratton, l’entraîneur des Marquis de Jonquière, a été ferme concernant les propos et actes inacceptables lancés envers son défenseur Jonathan-Ismael Diaby.

Rappelons que ce dernier a été victime d'insultes racistes lors d'un affrontement contre les Pétroliers du Nord, samedi soir, à Saint-Jérôme.

«Durant le match, Jonathan est allé sur le banc des pénalités. C’est à ce moment qu’un spectateur est descendu avec un téléphone puis lui a montré une photo ou une vidéo. On a tout de suite vu la réaction de Jonathan. Il était complètement hors de lui. C’est à ce moment qu’on a tous pensé que c’était en lien avec sa couleur. Il y a aussi eu du grabuge dans les estrades et, lorsque sa famille a été visée, Jonathan a quitté le match au côté des siens.»

Gratton affirme aussi que durant sa carrière, échelonnée sur une trentaine d’années, c’est la première fois qu’il était témoin d’une telle scène.

«J’ai joué un peu dans la Ligue nationale, la Ligue américaine, puis c’est la première fois que je vois une telle chose. On était sous le choc.»

Lorsque questionné par l’animateur Jonathan Trudeau à savoir si la réaction des autorités de l’aréna de Saint-Jérôme a été adéquate et assez rapide, l’entraîneur de hockey affirme «que ce sont des matchs avec beaucoup d’émotions».

«Est-ce qu’ils auraient pu faire un meilleur travail? Peut-être. Mais je suis certain que, dorénavant, ce sera tolérance zéro et que la sécurité va s’ajuster.»

Il précise sans nuance «que les abus physiques, racistes et homophobes ne sont aucunement acceptés».

Selon lui, la LNAH a évolué pour le mieux depuis les dernières années en désirant mettre le hockey au centre du spectacle et non la violence.

«Est-ce qu’il y a encore des bagarres? Oui. En moyenne, c’est une ou deux par match pour les Marquis. On veut garder cet ADN d’une ligue robuste, mais on ne veut plus que ça déborde.»

En déposant une plainte aux autorités de la Ligue et l’état-major des Pétroliers, l’organisation des Marquis a condamné sans détour les propos irrespectueux de certains partisans.

Pour sa part, le numéro trois de l’équipe, Jonathan-Ismael Diaby, a confirmé qu’il sera présent vendredi au Colisée Cardin afin de jouer contre les Éperviers de Sorel-Tracy.