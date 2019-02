René Lecavalier peut-il revivre?

Si j’en crois les nombreux courriels que j’ai reçus à la suite de ma chronique de jeudi dernier, les lecteurs souhaitent unanimement que René Lecavalier revive. Ils voudraient que tous nos descripteurs, analystes et commentateurs de hockey deviennent ses dignes héritiers.

Pour des années encore, peut-être même pour des générations, René Lecavalier restera un modèle pour tous les descripteurs de sports. Comme Michel Drucker restera en France l’animateur emblématique des émissions de variétés, Johnny Carson aux États-Unis, le roi du talk-show, Bernard Derome et Pierre Bruneau, les présentateurs de téléjournaux à imiter.

La plupart des lecteurs reconnaissent que Pierre Houde n’a pas trop à envier à son illustre prédécesseur de la soirée du hockey à Radio-Canada. Dans moins de cinq ans, Houde, aussi très soucieux du langage qu’il emploie en ondes, aura atteint le record de longévité de Lecavalier et risque fort de le dépasser. Lorsque Houde abandonnera son micro, il ne restera plus à Félix Séguin, de TVA Sports, de mériter à son tour le titre enviable de « voix du hockey ».

Si les descripteurs trouvent grâce auprès des lecteurs, ce n’est pas le cas des commentateurs et des analystes, en majorité d’anciens joueurs professionnels. Ce sont les grands coupables.

Les lecteurs sont unanimes à déplorer leur français approximatif, les anglicismes et les barbarismes qu’ils débitent à longueur d’émission, à L’Antichambre comme à Dave Morrisette en direct. À la décharge de ce dernier, disons qu’il a fait des pas de géant depuis son arrivée à TVA Sports en 2010. Peut-être a-t-il réfléchi à l’importance du bon parler français sur la route de Compostelle !

Pour promouvoir un meilleur français chez les commentateurs et analystes, des lecteurs suggèrent qu’on crée un trophée Gémeau ou un trophée Artis qui serait remis annuellement au meilleur d’entre eux. La qualité de la langue serait le principal critère pour l’attribution du trophée.

Comme j’aurais dû m’y attendre, plusieurs lecteurs me soulignent que le français de nos émissions sportives n’est pas plus défaillant que celui des personnages de nos téléromans. Les téléspectateurs s’en prennent encore une fois aux dialogues de bas étage qu’écrivent nos auteurs dramatiques et aux nombreux anglicismes dont ils truffent la langue de leurs personnages.