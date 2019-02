Réseau de transport structurant: la Ville de Québec veut que les sommes soient rapidement confirmées

À trois semaines du dépôt des budgets du Canada et du Québec, la Ville de Québec réclame que le financement de son mégaprojet de 3,3 milliards $ soit rapidement confirmé par les deux paliers supérieurs.

«Une fois que les deux (gouvernements) disent qu’ils sont favorables au financement à 100% du projet, il faut faire avancer les choses», a insisté le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, mardi après-midi, en point de presse. Selon ce dernier, «on veut avoir l’autorisation du Québec ce printemps. On veut avoir un go rapidement». C’est qu’il y a «des acquisitions de terrains et de possibles expropriations» à négocier le plus vite possible, a-t-il ajouté.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

L’enjeu principal concerne désormais quelque 800 millions $ (sur 1,2 milliard $) que le gouvernement fédéral doit injecter dans le projet. Ottawa veut que ces 800 millions soient puisés à même le fonds fédéral d’infrastructure verte. Or, la crainte de la Ville de Québec est que ceci fasse des jaloux dans les autres municipalités du Québec. «Il faut que ça se règle là et maintenant. Personne ne va perdre de l’argent», a répété M. Normand.

Pôles d’échange et Parc-O-Bus

D’autre part, Rémy Normand a confirmé que les quatre futurs pôles d’échanges (D’Estimauville, Saint-Roch, Université Laval et Sainte-Foy Ouest) se feront avec des partenaires publics et privés. «On veut que ce soit innovant, attrayant et confortable. Les pôles contribueront à l’efficacité globale du Réseau, a-t-il mentionné. Les sites des quatre pôles d’échanges ont été choisis en fonction des principales destinations de la clientèle actuelle et future.»

M. Normand a également rappelé que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) possède actuellement 21 Parc-O-Bus locaux totalisant 1000 places de stationnement. À terme, quelque 5000 places seront ajoutés dans divers Parc-O-Bus régionaux pour une offre totale de 6000 cases de stationnements incitatifs.