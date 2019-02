Traverse de Matane: le ministre François Bonnardel appelle les usagers à la patience

Regrettant que le NM Apollo soit sur le carreau après un accostage raté, le ministre François Bonnardel appelle les gens de Matane et de la Côte-Nord à la patience, puisque l’achat d’un navire de relève n’est pas pour demain.

«Vous savez un bateau de relève, ça ne s’achète pas sur Kijiji, ça prend du temps, il faut acheter le bon bateau, il faut faire le bon choix», a signalé le ministre des Transports, mardi, en marge du caucus de l’aile parlementaire caquiste.

Photo Simon Clark

Lundi, le député de Matane-Matapédia et chef péquiste par intérim, Pascal Bérubé, a pressé le ministre Bonnardel d’accélérer les démarches déjà entreprises par la Société des traversiers du Québec pour acquérir un navire capable d’offrir le service entre Matane, Baie-Comeau et Godbout.

Le traversier qui devrait normalement effectuer les traversées, le NM F.-A. Gauthier, dont la construction en Italie a coûté 175 M$ en 2015, est en réparation au chantier Davie depuis les Fêtes en raison d’un bris aux propulseurs. Son retour n’est pas espéré avant la fin de l’été.

L’Apollo, un vieux navire payé 2,1 M$ le mois dernier par la STQ pour un usage temporaire, doit maintenant subir lui aussi d’importantes réparations : après un accrochage avec les infrastructures terrestres du quai de Godbout, la coque a été lourdement perforée à l’avant du navire.

Fin juin

Pour l’instant, M. Bonnardel se limite à assurer qu’un navire de relève sera au quai de Matane au début de l’été, avant que l’Apollo ne soit retiré à nouveau des eaux pour son entretien annuel règlementaire.

«Ce que j’ai dit aux gens de Matane, et ce que j’ai dit aux gens de Baie-Comeau quand je les ai rencontré voilà 10 jours, a relaté le ministre, c’est qu’on y travaille et je leur ai promis qu’à partir du 29 juin, quand l’Apollo sera en cale sèche, qu’on aura une option, un bateau de relève.»

«Je réitère une demande formelle au ministère des Transports d’indemniser les gens, donc les personnes et les entreprises, et de ramener plus rapidement le navire de relève et de faire en sorte que la desserte aérienne soit assurée en tout temps», a réagi le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Par ailleurs, dès que les conditions routières le permettront, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) déploiera une équipe à Matane afin de comprendre ce qui s’est passé lundi avec le Apollo.

«On va recueillir des informations et évaluer l’événement pour voir si on va faire une enquête approfondie», a confirmé mardi Éric Collard, un porte-parole du BST.