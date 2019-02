Un jeune hockeyeur du Centre-du-Québec impressionne

Naître avec un handicap compte son lot de défis, mais rien ne semble insurmontable pour Jakob Leclerc, un jeune homme de Wickham, au Centre-du-Québec.

Aujourd’hui âgé de 17 ans, Leclerc est né avec une malformation. Il n'a pas d'avant-bras droit, donc, pas de main droite. Ça ne l’a pas empêché de se hisser parmi les meilleurs pointeurs de son équipe de hockey, au niveau midget BB.

«Quand j'étais petit, je regardais le Canadien de Montréal à la télé et je me disais que moi aussi je voulais jouer au hockey. Ce n'est pas parce qu'il me manque une main que je devais m'en empêcher», a raconté celui qui fait tourner bien des têtes dans les arénas où il passe.

D'une seule main, le bâton coincé sous son aisselle, il a développé une technique de jeu propre à lui qui est manifestement très efficace.

Selon ses coéquipiers, il est l’un des meilleurs joueurs du club.

«Il est rapide et intense», dit l’un.

«Ça doit être tellement difficile de jouer d’un seul bras. Sérieusement, il est très impressionnant», dit l’autre.

Son entraîneur David Lizotte ne tarit pas d’éloges non plus envers son joueur.

«Quel message de détermination et de persévérance, a-t-il émis. Son histoire est fascinante et moi, ce qui m’impressionne le plus, c’est de voir comment il parvient à cadrer son lancer et tirer dans la lucarne.»

Un rêve prend forme

C'est à l'âge de 8 ans que ses parents ont accepté d'inscrire Jakob au hockey organisé.

«Ç’a nécessité beaucoup d'adaptation, a expliqué sa mère Rébecca Boire. On devait trouver une façon d'adapter son équipement à sa condition. C’est un simple velcro qui tient son gant en place sur son épaulette. Ce n’est pas compliqué, mais il fallait trouver la meilleure façon afin qu’il soit confortable.»

«Ce n’était pas facile au début de convaincre les gens, a pour sa part avoué le jeune joueur. Certains entraîneurs ne voulaient pas me prendre dans leur équipe en disant que ce serait trop dangereux de jouer à un seul bras.»

En plus du hockey, Jakob pratique aussi le golf.

«J'ai toujours dit à mon fils que les limites, c'est lui qui allait se les imposer. Il y a assez des autres qui allaient lui en mettre», a tranché sa mère.