PROULX, Jean-Guy



À l'Hôpital de Montmagny, le mardi 19 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Guy Proulx, époux de madame Clarisse Roy. Il était le fils de feu monsieur Paul-Armand Proulx et de feu dame Hélène Proulx. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Pierre-de-la Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Clarisse, ses enfants: Ghislain (Nathalie Lemieux), Sonia (Valère Thibault), Suzie, Dany, Jean-Guy Junior; ses petits-enfants adorés: Casandra Théberge, Sadéna Proulx (Jessica Gaudet), Justin Proulx (Zoé Briand), Pascale Jacques (Jeffrey Tremblay), Maxime Proulx (Brenda Pelletier-Beaulieu), Guillaume Proulx, Étienne Jacques; ses arrière-petits-enfants: Alicia Richard, Malick Richard et Ophélie Proulx; ses frères: Laurent (Éliane Malenfant), Paul-Émile (Lisette Gagnon), Benoît (Diane Bussières); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'unité de médecine- chirurgie de l'Hôpital de Montmagny (particulièrement à Myriam, Lyne, Pierre-Luc et Dre Virginie Quirion). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la