MOREL, Yvette Marcoux



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, à deux mois de son 98ième anniversaire, le 15 février 2019, est décédée madame Yvette Marcoux Morel. Elle est allée rejoindre son époux Charles Morel, ses parents: Joséphine Morissette et Roméo Marcoux; ses sœurs: Jeanne, Blandine, Bertha et son frère Egide; ses beaux-frères et belles-sœurs. Elle demeurait à Québec depuis 2003.Avec son amour de la vie, son accueil, sa ténacité et sa mémoire incroyable, elle restera vivante dans le cœur de ses sœurs: Jacqueline, Liliane (Léo Germain), Camille, Huguette, et son frère Valmond; de ses nièces et neveux et de leurs enfants, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Merci spécial aux personnes qui l'ont accompagnée de façon particulière au cours des dernières années: son médecin François Auger, le cardiologue Jean-François Poulin et son équipe, Marie-Paule et Claude Breton, Denise Tougas, les équipes du CLSC et du Pavillon Au Cœur du Bourg. La famille recevra les condoléances samedi le 2 mars de 14 h à 16 h et une célébration de la Parole suivra auet l'inhumation suivra au cimetière de cette paroisse.