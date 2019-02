BEAUPRÉ PLAMONDON

Clairette



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 21 févier 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Clairette Beaupré, épouse de monsieur Marc L. Plamondon, fille de feu monsieur Eugène Beaupré et de feu dame Marie-Louise Déry. Elle était native de Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux Marc, madame Beaupré laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Gerry, Claude et Marthe), Lise (Yves), Yvan (Josée); ses petits-enfants: Nicolas, Jean-Sébastien (Sylvianne), Julie (Francis), Simon, Marie, Jonathan et Samuel; ses arrière-petites-filles: Jade et Juliette; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Beaupré et Plamondon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage des soins palliatifs du Jeffery Hale et de la Résidence Royal Fleuri pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale en imputant votre don aux soins palliatifs, 1270, chemin Sainte-Foy, suite 2000, Québec (QC) G1S 2M4.