BÉLANGER, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Bélanger, fils de feu monsieur Amédée Bélanger et de feu madame Marie-Blanche Marois. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 28 février de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, de 10h30 à 12h30 au centre commémoratifL'Inhumation se fera ultérieurement. Monsieur Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Lise Parent), Daniel (Isabelle Mongrain), Martin (Isabelle Boudreault), Jocelyn, Jocelyne (André Vinette), leur mère Thérèse Chouinard, Caroline (Jimmy Gauthier), Patrick (Sarah Veilleux), Pascal (Suzanne Gravel), leur mère Lise Lapointe, ses petits-enfants: Sylvie, Rémi, Noémie, Yannick, Andréanne, Jérémi, Benjamin, Gabriel, Laurie, Bianka, Alexandra et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Meggan, Camille et Louis; ses frères et sœurs: Jean-Louis (feu Rolande Lavoie, Fernande), Florence (feu Gilles Fortier), André (Yvette Bégin), Denis (Sylvie Roy), Réal (Denise Langlais), Fernand (Lise Dubreuil), Carmelle, Emile (Louiselle Grondin); son beau-frère Armand Dupuis (feu Jeanne D'Arc Bélanger); les membres des familles Chouinard et Lapointe ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Richard Bélanger. Un remerciement spécial aux membres du personnel du 11ème étage et à l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca