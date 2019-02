MICHAUD, Danielle



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 février 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Danielle Michaud. Elle laisse dans le deuil son frère Réjean (Suzanne), ses nièces: Julie et Sophie; ses petits-neveux: Nathan et Lucas, ses formidables amis qui ont tant pris soin d'elle: Danielle Lamothe, Carole Turpin, Danielle Lavoie, Johanne Scott, Joan Labonté, Louise Bourgoin, Lynda Dumais, Marie-Pilar Gonzales, Luc Mathieu; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillerade 15h à 17h et de 18h30 à 21h auLa famille vous accueillera également le vendredi 1er mars 2019 de 15h à 17h et de 19h à 21h30 au salonainsi que le samedi 2 mars 2019 de 9h à 10h15.suivies de l'inhumation au cimetière Saint-François-Xavier.