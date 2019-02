BOSSÉ, Chanel



À l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, le 23 février 2019, est décédé à l'âge de 90 ans et 7 mois, M. Chanel Bossé, époux de feu dame Bibiane Dupuis. Il demeurait à Dégelis. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Claude (Nathalie Soucy) et Claire, ses petits-enfants : Charles (Isabelle Chénard), Mathieu (Noëlle Miller), Alex, Anne-Sophie et Julia (Miguël St-Pierre), son beau-frère Jean-Charles Dumont (feu Émilienne) et ses belles-sœurs: Roselle Deschênes et Georgette Nolet, Gail Beaupré (fille de feu Guy et Oliva, Jacques Dupuis (Claudette et leur fille Carlyne (Vallier), son frère et sa sœur de cœur: Paul et Gilberte, ses neveux et nièces des familles: Boucher, Deschênes, Nolet, Dumont et Raymond ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 1er mars de 19 h à 21 h et le samedi 2 mars à compter de 9 h.Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la fondation de la santé de Témiscouata. Cartes disponibles à la maison funéraire.