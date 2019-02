700 testaments d’Autochtones perdus

C’est tout un branle-bas de combat qui a lieu depuis quelques mois au ministère des Affaires autochtones et du Nord du Canada (AANC).

Entre 700 et 750 testaments perdus ont été retrouvés. Parmi ceux-ci :

Les documents retrouvés détaillent les dernières volontés d’Autochtones de 16 communautés, soit la moitié des réserves situées sur le territoire québécois, en excluant les Cris et les Inuits.

Leur tri s’avère complexe. Certains dossiers concernent des morts datant de plusieurs dizaines d’années et d’autres de près de 100 ans. AANC ignore d’ailleurs si ces testaments étaient les plus récents lors du décès.

Le ministère entreposait les testaments, car selon la Loi sur les Indiens, c’est lui, et non un notaire, qui doit valider les dernières volontés des Autochtones qui vivaient sur une réserve au moment de leur mort.

Questionné par notre Bureau d’enquête, Ottawa dit ne pas connaître encore les causes de cette erreur et affirme ne pas savoir encore si le problème est répandu ailleurs au Canada.

« Le ministère a entamé des démarches visant à corriger la situation afin d’ultimement aviser les familles, les légataires et les héritiers concernés, et retourner les testaments non traités », explique un porte-parole d’AANC, William Olscamp.