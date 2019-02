Depuis un an, l’état de l’homme s’est dégradé. Autrefois skieur de fond, passionné de quilles et de marche à l’extérieur, M. Lapierre a dû faire une croix sur ses passe-temps.

« Je suis plus essoufflé, j’ai moins d’oxygène et ma pression est basse », explique-t-il.

« L’été, on fait du camping. On fait partie d’un club et on se déplace, de site en site, et ça, je tiens à le faire encore pour quelques années », termine le patient.