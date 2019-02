Aventures et dépassement

Elles sont des aventurières et elles ont toutes une envie énorme de se dépasser. Astronettes, la longue marche vers les étoiles est un hommage à ces femmes qui ont choisi, un jour, des chemins peu fréquentés.

À l’affiche jusqu’à samedi au Théâtre Périscope, la pièce, écrite par Caroline B. Boudreau et Marie-Josée Bastien, est une plongée dans l’histoire de ces femmes pionnières qui ont marqué l’histoire et de celles qui regardent vers le futur.

Il y a Alexandra David-Néel, qui a été la première femme à se rendre dans la ville interdite de Lhassa, au Tibet, et Valentina Terechkova a fait de même dans l’espace.

On retrouve aussi Jerrie Cobb et Jackie Cochran, qui ont fait partie du projet américain Mercury 13 et qui ont suivi les mêmes entraînements que les premiers hommes appelés à aller dans l’espace.