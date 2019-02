PÉPIN, Claudette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Claudette Pépin, fille de feu dame Irène Potvin et de feu monsieur Irénée Pépin. Elle était l'épouse de monsieur Claude Gignac. Elle demeurait à Val- Bélair.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; sa fille Linda (Réjean Villeneuve) et son fils Dany; ses petits-enfants: Marc (Jessica), Carine (Dominic) et Gabriel; son arrière-petite-fille Madyson; les enfants de son conjoint: Denis et Lucie ainsi que les petits-enfants de son conjoint: Éric, Marie-Pier, Jean-Philippe et plusieurs arrière-petits- enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et ses frères: Benoit, Lisette (Johanne Drouin) et Lucille (Serge Landry); son Beau-Frère Claude Carignan (feu Suzanne Pépin), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.