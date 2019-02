Changer de vie

Laurent Godbout, propriétaire et chef du célèbre restaurant Chez L’Épicier, dans le Vieux-Montréal, a décidé de fermer son commerce (et le resto qu’il avait ouvert en Floride) pour faire le tour du continent américain pendant un ou deux ans avec sa famille.

J’ai beaucoup d’admiration pour ces gens qui décident, à un moment de leur vie, de tout sacrer là et d’effectuer un virage à 180 degrés.

De tourner la page, d’arrêter de courir comme un hamster et de recommencer leur vie à zéro.

Des gens de tous horizons qui ont décidé de quitter leur emploi, de liquider leurs avoirs et de partir faire le tour du monde en camping-car, en minibus ou en voilier.

L’homme est une créature bizarre. Il se plaint d’être enfermé dans une prison... Or, il a la clé de la serrure dans sa poche !

Rien ne l’empêche de quitter sa cellule et de partir. Pourtant, il reste dans le cachot climatisé qu’il s’est lui-même construit. Et il gueule.

Faux. Comme la série du Journal l’a démontré, ça prend juste du courage et de la détermination.

Je déménage dans un mois. Et comme toute personne qui prépare un déménagement, je fais le tri dans mes bébelles.

Des livres que je ne relirai jamais, des magazines que je n’ouvrirai plus, des DVD que je ne regarderai pas, des objets, des patentes, des gugusses.

J’ai un moule à gaufres, cibole ! Qu’est-ce que tu veux que je fasse avec un moule à gaufres ? Quand j’ai acheté ça, au juste ? Qu’est-ce qui m’est passé par la tête ? « Ah, me semble qu’on serait plus heureux si on se faisait des gaufres » ?