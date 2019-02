Cinq ans après, Washington appelle Moscou à «rendre» la Crimée à l’Ukraine

Les États-Unis ont réaffirmé mercredi que leurs sanctions contre la Russie resteraient en vigueur tant que Moscou n’aura pas « rendu le contrôle de la Crimée à l’Ukraine », près de cinq ans après avoir annexé la péninsule.

« Il y a cinq ans, l’occupation de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie a alimenté une escalade dans l’agression russe », a estimé le secrétaire d’État américain Mike Pompeo dans un communiqué.

« Le monde n’a pas oublié les mensonges cyniques utilisés par la Russie pour justifier son agression et masquer sa tentative d’annexion d’un territoire ukrainien », a-t-il ajouté.

Le 27 février 2014, le Parlement de Crimée, dont un commando de militaires russes s’était emparé après des combats entre pro-russes et pro-ukrainiens, avait élu un nouveau gouvernement local et voté l’organisation d’un référendum sur l’avenir de la péninsule. Le 16 mars, ce référendum, dénoncé comme illégitime, notamment par les États-Unis, avait plébiscité le rattachement de la Crimée à la Russie.

« Les États-Unis réitèrent leur position inébranlable: la Crimée fait partie de l’Ukraine et doit revenir sous contrôle ukrainien », a déclaré Mike Pompeo, dénonçant la « répression de plus en plus grave menée par le régime d’occupation russe ».

Il a appelé Moscou à « libérer tous les Ukrainiens » incarcérés en raison de « leur opposition pacifique », soit plus de 70 personnes selon lui, et à « mettre fin immédiatement à tous ses abus ».

« Les États-Unis maintiendront leurs sanctions contre la Russie » relatives à l’annexion « tant que le gouvernement russe n’aura pas rendu le contrôle de la Crimée à l’Ukraine et entièrement mis en oeuvre les accords de Minsk » signés en 2015 pour ramener la paix, mais jamais totalement appliqués, a-t-il prévenu.