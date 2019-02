Cours de sexualité, parents coincés

Je suis une maman de quatre enfants de 18, 14, 12 et 4 ans. Ça me soulage de voir le cours de sexualité revenir dans les écoles quand je vois à quel point nos jeunes sont ignorants en la matière. Mais ça me sidère de voir les réactions outrées de certains parents à cette perspective. On se croirait revenus à l’époque de nos parents si réservés sur ce sujet et si mal à l’aise d’en parler.

Chez nous, on n’a aucun problème à en parler ouvertement puisqu’il n’y a aucun tabou. Malheureusement quand je discute avec les amis de mes enfants, je constate l’ampleur de leur ignorance sur ce sujet. Saviez-vous que certaines jeunes filles se laissent sodomiser pour être certaines de ne pas tomber enceintes ? Qu’elles sont dans l’ignorance de l’augmentation des infections transmises sexuellement ? Que les seuls exemples sexuels qu’elles ont actuellement est la porno sur internet ou les « unetelle a dit » ?

Si tous les parents en parlaient avec leurs enfants, c’est certain que l’école n’aurait pas à le faire. Mais comme en famille on ne leur parle ni de masturbation, ni d’intimité à deux, ni de respect de soi et de notion de consentement (gars et filles inclus), il faut bien que l’école s’en occupe.

C’est décourageant le nombre de choses que je dois démystifier avec les amis de mes enfants à cause de cette désinformation. Pourtant leurs parents ont eu, comme moi, des cours de sexualité à l’école. Mon plus vieux qui a une vie sexuelle active a toujours été respectueux des filles. Ma fille de 14 ans n’est pas prête et a su faire respecter sa décision malgré quelques insignifiants qui l’ont traitée de niaiseuse.

J’inciterais les parents à vérifier auprès de leur commission scolaire, car la mienne nous a envoyé un courriel avec tous les détails concernant les cours, les sujets qui y seront abordés en fonction de l’âge des enfants. Et le tout m’a semblé parfait. Si les parents ne voulaient pas que l’école s’en mêle, c’était à eux d’éduquer leurs enfants. Et le fait d’être bien informés ne fera pas d’eux des dépravés ou des délinquants sexuels, mais des jeunes avisés en mesure de prendre des décisions éclairées.

Une maman qui continuera à démystifier le sujet avec ses enfants

La situation telle que vous l’exposez reflète la réalité. C’est devant le constat alarmant du peu de connaissances en matière sexuelle des ados, de la recrudescence des infections transmises sexuellement et de la pernicieuse influence d’internet avec ses sites pornos, qu’il fut décidé de réintroduire ces cours à l’école.