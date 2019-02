DUPERRON, Jacqueline



À l'Hôpital St-Sacrement, le 19 février 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Jacqueline Duperron, épouse de M. Denis Mailloux. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 1er mars 2019 de 10h30 à 12h30.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses parents: Roger Duperron et Colette Marcoux; son frère, son beau-frère et sa belle-sœur: André (France Mailloux) et feu Francine (Réjean Roy); sa belle-mère Lucille Tremblay (feu Raymond Mailloux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mailloux: Lise (Charles Bilodeau), Line (Mario Gagné), Alain (Josée Fontaine); ses neveux: Vincent Duperron (Audrey Davy et leurs enfants: Edward et Éléanor) et Pascal Duperron (Krystel Thibault et leur fille Maéva) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666