De mauvais souvenirs pour Danny Maciocia

La grande famille des Carabins a été éprouvée la semaine dernière en apprenant que le botteur Louis-Philippe Simoneau souffre d’un cancer des ganglions. D’ailleurs, l’entraîneur-chef de la formation de l’Université de Montréal, Danny Maciocia, a avoué vivre des moments difficiles depuis le diagnostic.

«J’étais assommé. Je ne savais pas quoi faire ni quoi dire. Ça m’a rappelé de mauvais souvenirs», a expliqué mercredi à l’émission "Les Partants" de la chaîne TVA Sports celui ayant perdu son frère Tony, décédé d’un cancer en 2009 à l’âge de 39 ans.

«La chose qui est importante en ce moment, c’est d’appuyer Louis-Philippe. C’est 50 % de sa rééducation, a précisé le pilote des Bleus. Il est tellement motivé et en confiance. On était tous sous le choc, mais on est une grande famille et on est là pour lui.»

Simoneau, 24 ans, a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien agressif de type B il y a plus d’une dizaine de jours. Même si la durée de sa convalescence demeure inconnue, il s’est fixé l’objectif d’être à son poste lors du premier match de la saison 2019 des Carabins.