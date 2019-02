Intoxiqué, un client du bar La Broussaille aurait mis le feu à l’immeuble voisin, où logeaient des danseuses nues de l’établissement, parce qu’il était furieux de ne pas avoir reçu son « sachet de poudre ».

C’est du moins la théorie de la poursuite, qui estime avoir une preuve « accablante » contre Yvon Grenier, 41 ans, accusé d’incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine.

Grenier, un habitué du bar du secteur Vanier, est arrivé dans l’établissement en fin de soirée le 20 décembre. Il a consommé plusieurs bières.

Il aurait voulu, à un certain moment, se procurer de la cocaïne.

Selon ce qui ressort de la preuve de la poursuite relatée lors de son enquête sur remise en liberté, l’accusé n’aurait pas aimé qu’une danseuse, à qui il aurait donné de l’argent, ne revienne pas avec le sachet qu’il attendait.

Vers 3 h, Grenier s’est présenté au 87, rue Bernatchez, soit l’immeuble situé derrière le bar, qui sert à héberger les employées.

Pendant « 60 à 90 minutes », il se serait mis à cogner aux portes « pour avoir de la drogue ». Huit femmes s’y trouvaient.

À presque 5 h, des danseuses ont ouvert la porte arrière pour voir si l’homme était parti. Elles l’ont reconnu.

Un frigo pour se protéger

Les trois femmes se sont réfugiées dans une chambre au deuxième étage, en bloquant la porte avec un frigo, puisque la porte extérieure ne se barrait pas.

Elles ont soudainement vu de la fumée noire sous la porte. Coincées sur le balcon alors que le feu faisait rage dans une pièce voisine, elles ont appelé le 9-1-1.

« N’eût été l’intervention rapide des pompiers, elles n’auraient eu d’autre choix que de sauter en bas ou de se faire brûler », a relaté le procureur de la Couronne, Me Jean-Philippe Robitaille.

Feu à un matelas

Le feu et l’eau ont complètement détruit le bâtiment. L’enquête démontre que deux foyers d’incendie distincts ont été allumés volontairement dans deux chambres du deuxième étage, dont sur un matelas.

À 3 h 27, la preuve révèle que Grenier s’est acheté un briquet et des cigarettes au dépanneur en face.

Un peu avant 5 h, des caméras de surveillance le montrent quitter le terrain de la résidence avant que de la fumée n’apparaisse sur l’écran.

Mais Grenier, qui a des antécédents judiciaires, nie être l’auteur du brasier. « Les filles ont mis le feu pour me mettre ça sur le dos », a-t-il dit à l’enquêteur lors de son interrogatoire.

Son avocate, Me Macha Ouellet Bernatchez, souhaite qu’il soit remis en liberté dans le cadre d’une thérapie fermée de six mois pour traiter ses problèmes de consommation d’alcool et de cocaïne.

La Couronne s’y oppose. La juge Annie Trudel rendra sa décision lundi.