Pour le plus grand rôle de sa carrière en France, Évelyne Brochu revêt les habits d’un type de personnage qu’elle connaît bien : celui d’une espionne.

Deux ans après la fin de X Company à CBC, l’actrice québécoise tient la vedette de Thanksgiving, une minisérie qu’Arte présentera jeudi soir.

En entrevue au Journal, la comédienne ne peut cacher sa fébrilité. « C’est excitant ! lance-t-elle au téléphone. Ce projet m’amène beaucoup de fierté. »

Photo courtoisie, Thibault Grabherr

Courte série de trois épisodes écrite et réalisée par Nicolas Saada (Espion(s), Taj Mahal), Thanksgiving brosse le portrait d’un couple formé d’une employée des services de renseignement américains et d’un associé d’une start-up d’informatique (Grégoire Colin) qui s’apprête à trahir sa propre firme en vendant un programme qu’il développe.

Arte qualifie Thanksgiving de drame d’espionnage, mais oubliez Homeland et Alias. La série n’offre aucune séquence d’action à tout casser. « Nicolas disait que c’est une série à propos du mensonge au sein du couple, résume Évelyne Brochu. C’est ce que je trouvais intéressant : comment le non-dit peut nous affliger. »

« C’était magique »

Évelyne Brochu a décroché le rôle de Louise à distance, après une audition par vidéo et une rencontre par Skype avec Nicolas Saada. « C’est cool de savoir que c’est possible de faire ça aujourd’hui. Ça facilite les choses pour ceux qui veulent mener une carrière à l’étranger », commente la comédienne de Café de Flore, Orphan Black, Mirador et Polytechnique.

Photo courtoisie, Thibault Grabherr

Le tournage de Thanksgiving s’est déroulé à Paris en novembre et décembre 2017. Durant cette période, Évelyne Brochu louait un appartement dans le 11e arrondissement trouvé sur Airbnb et situé à quelques minutes à pied du plateau. « C’était magique, raconte-t-elle. Cette proximité, cet effet immersif... Ça nourrissait beaucoup mon personnage. Je vivais différemment, je parlais différemment, je côtoyais des gens différents... J’étais dans une bulle. »

L’actrice a beaucoup aimé le rythme des tournages français, beaucoup moins rapides qu’au Québec. « Leurs horaires sont un peu plus “humains”. On avait le temps d’aller au bout des scènes. Et tous les midis, on s’assoyait pour discuter des scènes en prenant un verre de vin ! »

Nouvelle maman

Nouvelle maman depuis octobre, Évelyne Brochu n’est pas allée promouvoir la série en France au cours des dernières semaines. Elle préférait répondre aux questions des journalistes à partir de Montréal, histoire de pouvoir rester avec son fils.

« J’avais le goût qu’on vive ses premiers mois ensemble, explique-t-elle. Je n’ai jamais été aussi “moment présent”. Je tripe à mort. »

Album à venir

Évelyne Brochu continue toutefois de travailler. Avec Félix Dyotte et Philippe Brault, elle peaufine son premier album de chansons attendu plus tard cette année. Elle s’apprête également à tourner la troisième saison de Trop au printemps. Et jusqu’à samedi, elle fait partie du jury du prix Gilles-Carle du meilleur premier ou deuxième long métrage de fiction aux Rendez-vous du cinéma québécois.

« J’ai regardé les 12 films en sélection, dont Une colonie, Nous sommes Gold et Mad Dog Labine, dit-elle. C’est une cuvée écœurante ! On fait du bon cinéma au Québec. »