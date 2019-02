Les déboires du traversier «F.-A. Gauthier», qui relient la Côte-Nord au Bas-Saint-Laurent, coûtent très cher aux contribuables, selon des factures obtenues par TVA Nouvelles.

Alors que la majorité des factures ne sont toujours pas comptabilisées, les dépenses s’élèvent déjà plus de 4,59 millions $.

Depuis le bris sur les propulseurs du traversier en décembre, la Société des traversiers du Québec (STQ) a déjà déboursé au moins cinq millions de dollars.

Seulement pour remorquer le «F.-A. Gauthier» à Lévis, les frais s’élèvent à plus de 100 000 $. Démonter et inspecter les propulseurs a déjà coûté plus de 600 000 $ aux contribuables. À cela s’ajoutent les pièces achetées à l’entreprise Steerprop pour un total de 1 103 908 $.

L’aventure du traversier de remplacement, le «Apollo», est aussi dispendieuse. Le coût d’achat du bateau est de 2,1 millions $. On ne sait toujours pas combien ont coûté les travaux sur les débarcadères de Matane, Baie-Comeau et Godbout pour s’ajuster à ce navire.

La facture du nettoyage du traversier s’élève à près de 30 000$.

Les coûts pour les réparations du navire à la suite la collision survenue lundi au quai de Godbout ne sont pas comptabilisés.

Depuis l’arrêt de service du «F.-A. Gauthier», la STQ a fait appel à deux navires de la compagnie CTMA. Les frais de location du «CTMA Vacancier» du 8 au 31 janvier dépassent 1 million de dollars.

Les coûts pour le service aérien entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent pour les passagers piétonniers, mis en place durant 30 jours, sont évalués à 300 000 $ par la STQ.

La facture augmentera considérablement lorsque les coûts de réparation du «Apollo» et du «F.-A. Gauthier» seront connus.

La STQ compte également faire l’achat d’un autre navire de remplacement.