Il perd l’odorat à cause d'une dent qui poussait... dans son nez

Un homme qui consultait pour un problème nasal chronique a finalement reçu un diagnostic étonnant: il avait une dent qui lui poussait dans le nez.

Le Danois de 59 ans se plaignait d’avoir le nez bouché et d’avoir perdu l’odorat depuis deux ans. Les traitements aux stéroïdes topiques n’avaient pas réglé son problème.

Sa visite au département d’otorhinolaryngologie, à l’hôpital universitaire Aarhus, au Danemark, a révélé, grâce à un scan, qu’il avait une masse couverte de mucus dans la cavité nasale, obstruant le passage où l’air passe quand on respire par le nez.

Les médecins ont d’abord soupçonné la présence d’un kyste contenant un poil, une dent ou une glande, ou encore une dent incluse – dont la croissance est bloquée par l’os ou d’autres dents -, rapporte Live Science, citant une publication de BMJ Case Reports de la semaine dernière.

Ils ont donc utilisé une pince pour extraire la masse lors d’une chirurgie, et un examen plus approfondi de cette dernière a permis de déceler la présence de la fameuse dent bien enracinée dans un amas de muqueuse nasale.

Un mois après avoir été opéré, le patient était guéri et n'endurait plus de symptômes tels que ceux cités plus haut.

Ce genre de cas est rarissime. Il semble qu’une dent puisse pousser dans le nez à la suite d’un trauma ou d’une infection. Une fente labiale ou un bec-de-lièvre peuvent également être à l’origine de ce problème.

Dans ce cas-ci, les médecins ont noté dans leur rapport que le patient avait subi une fracture de la mâchoire et du nez dans sa jeunesse, mais ils estiment que ce n’est pas ça qui a provoqué cette situation. Selon eux, l’homme a probablement vécu la majeure partie de sa vie avec une dent dans son nez, mais il en a ressenti les premiers symptômes désagréables quand de l’inflammation est apparue dans cette zone.

Cette histoire rappelle que les soignants doivent toujours s’attendre à tout quand vient le temps de poser un diagnostic. «Vous devez toujours avoir l’esprit ouvert quand vous croyez être devant un cas de sinusite chronique», a indiqué le Dr Alex Farag, spécialiste en ORL, à Live Science.