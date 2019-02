La Chine dominera-t-elle le monde?

Écoutez le podcast On parle d’argent. Pour cet épisode, on parle de la Chine et de sa potentielle conquête de l’économie mondiale.

Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera, aurait dit Napoléon. Qu’il ait dit ou non, peu importe. Il avait raison. Pas un jour ne passe sans que la Chine ne s’infiltre dans nos nouvelles, nous interpelant par ses pratiques, les résultats de son économie, l’innovation de ses entreprises ou par quelques disputes diplomatiques.

Alors que le capitalisme libéral bat de l’aile, que la croissance est faible et que les revendications sociales se multiplient partout en Occident, la Chine avance, retrouvant peu à peu sa grandeur millénaire, celle d’un empire prêt tant bien que mal à influencer le monde.

De nos jours, la République populaire, dominée par le parti communiste chinois, s’investit dans le commerce mondial, défend le libre-échange, et développe ses intérêts à l’international.

Là où elle n’était hier que l’atelier du monde, la Chine a su se découvrir de nouvelles vocations, notamment technologiques.

Toutefois, le modèle chinois en est un qui questionne de nombreuses valeurs. Le gouvernement n’hésite pas à utiliser les avancées technologiques au profit de ses politiques. Le système de crédit social testé en ce moment en est un exemple frappant.

Une chose est sure, il est devenu impossible de comprendre la mondialisation sans y introduire le potentiel hégémonique chinois.

Comment la Chine prend-elle tant de place dans notre économie?

