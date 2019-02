La famille Jackson contre-attaque de nouveau. Après avoir intenté une poursuite au civil, les frères de Michael Jackson et son neveu ont accordé une série d’entrevues, mercredi, dans le but de pourfendre Leaving Neverland.

Ce documentaire qui sera présenté la semaine prochaine, sur HBO, dépeint le défunt roi de la pop comme un pédophile sur la foi des témoignages de deux hommes qui étaient mineurs au moment des agressions qu’ils dénoncent.

Les Jackson s’en sont pris à un des deux accusateurs, le chorégraphe Wade Robson, qui ne chercherait qu’à faire un coup d’argent, selon eux.

Faits publics

Dans une entrevue accordée par Tito, Marlon, Jackie et Taj (le neveu de MJ) à CBS, ceux-ci ont soulevé le fait que Robson avait nié sous serment avoir été agressé par Michael Jackson lors d’un procès qui avait mené à l’acquittement de la star, en 2005.

« Les faits sont publics », a répondu Marlon lorsque la journaliste leur a demandé comment ils pouvaient crier au mensonge étant donné qu’ils n’étaient pas présents lors des événements décrits dans le film. « Personne ne l’était. Sauf qu’il a témoigné sous serment, toutes les choses qu’il a dites, ce sont les faits. »

« Je connais mon frère. Michael n’aurait jamais fait une telle chose », a ajouté Marlon.

Pour sa part, Taj a affirmé à Associated Press qu’il s’attendait à ce que les médias profitent du dixième anniversaire de la mort de son oncle pour relancer les accusations de pédophilie. « Il y a un an, je me suis dit : c’est trop appétissant pour eux. Ils vont faire quelque chose. »

Les Jackson se sont aussi plaints du fait que le cinéaste n’a pas cherché à obtenir leur version des faits et ont juré qu’ils ne regarderaient pas le documentaire.