Laval obtient son laissez-passer pour la finale provinciale

Le Rouge et Or de l’Université Laval a eu chaud, mercredi, au PEPS, mais a finalement décroché son billet pour la finale provinciale du circuit de basketball féminin.

En retard par un point avec moins de cinq minutes au quatrième quart, le Rouge et Or s’est imposé par la marque de 68-63 devant les Citadins de l’UQAM. Silencieuse depuis le début du match, Sarah-Jane Marois a réussi deux tirs de trois points pour permettre aux championnes de la saison régulière de mieux respirer.

« Je suis contente que ça finisse par tomber parce que ce fut plus difficile en début de match, a résumé Marois, qui a été sacrée joueuse par excellence du circuit plus tôt cette semaine. Les filles m’ont donné de belles opportunités et je n’avais qu’à tirer.

« On s’attendait à un match vraiment physique et je ne suis pas surprise que ce fût une rencontre serrée, de poursuivre Marois, qui a terminé le match avec 16 points. Les Citadins n’ont eu que trois victoires cette saison, mais elles ont disputé des parties serrées contre toutes les équipes. On a beaucoup d’expérience et la pression ne nous a pas affectées. On jouait pour gagner et non pas avec la peur de perdre. »

« Pas un match facile »

Alors que le Rouge et Or accusait un retard d’un point tard au quatrième quart, Guillaume Giroux a demandé un temps d’arrêt.

« J’ai dit aux filles qu’il restait beaucoup de temps et qu’elles devaient relaxer, a raconté le pilote lavallois. Ce ne fut pas un match facile, mais on s’y attendait. Ce n’est jamais pareil dans les séries. On a pris beaucoup de tirs avec un tempo rapide, mais notre pourcentage de réussite [34,2 pour cent] était pas mal plus bas qu’à l’habitude. Le plus difficile est fait. Et les billets de train pour le national sont achetés. »

Si Marois a réussi deux tirs de trois points déterminants, Khaléann Caron-Goudreau s’est illustrée sous le panier.

Elle a notamment réussi deux rebonds offensifs en fin de match qui ont pesé lourd dans le résultat final. En fin de compte, elle a récupéré 11 rebonds. « Ce fut énorme, ses deux rebonds, a souligné Giroux. Elle a fourni de gros, gros efforts. Comme Jane [Gagné], qui n’a joué que 17 minutes et Naomi Lavallée, Khaléann s’est retrouvée avec quatre fautes. »

Finale Face aux Stingers

Dans l’autre demi-finale, les Stingers de Concordia ont disposé des Martlets de McGill avec un pointage de 62-55. Le RSEQ couronnera de nouvelles championnes, samedi au PEPS, puisque les Martlets dominaient depuis 2012, un record du RSEQ avec sept titres consécutifs à égalité avec le Rouge et Or.