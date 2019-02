SAINTE-LOUISE | Une petite communauté de la région de Chaudière-Appalaches se serre les coudes pour venir en aide à une femme et à ses deux enfants qui ont tout perdu dans l’incendie d’un immeuble où ils vivaient et qui abritait le laboratoire de produits homéopathiques pour animaux où la mère gagnait sa vie.

Zoé Mouvet-Jourde avait entre ses mains son disque dur d’ordinateur et son sac à main, lorsque la cuisine de son logement a été envahie par la fumée, vendredi dernier, dans le petit village de Sainte-Louise, en Chaudière-Appalaches.

C’est tout ce que la mère de famille a réussi à sauver du brasier. Elle n’était pas assurée contre les incendies.

Le disque dur contenait les photos d’un récent voyage, les seuls souvenirs qui ne sont pas partis en fumée.

« Ç’a flambé vraiment rapidement, juste le temps de se rendre dans le banc de neige », relate Mme Mouvet-Jourde.

Les deux enfants de la dame, Julia, 9 ans, et Louane, 3 ans, n’étaient pas à la maison lorsque l’incendie est survenu, vers 13 h 15 dans le laboratoire de Labo Solidago, une entreprise qui fait des produits de santé naturels pour les vaches, entre autres.

Mme Mouvet-Jourde a demandé la collaboration de l’école et de la garderie pour annoncer elle-même l’événement à ses deux filles, ce qu’elle a fait lorsqu’elle est arrivée chez sa mère à Saint-Jean-Port-Joli, quelques kilomètres plus loin.

Les enfants ont eu beaucoup de peine d’avoir perdu leur chat, raconte leur maman.

Rapidement, la Croix-Rouge a pris en charge la petite famille, puis des amies de la région de Québec ont apporté des vêtements et des produits de base pour les aider.

Photo courtoisie

Campagne de financement

Les pompiers de l’endroit ont lancé une campagne de financement, qui a permis de récolter pas moins de 7000 $, hier, afin de soutenir la mère et ses deux enfants.

« On essaie de faire un petit quelque chose pour la famille. Ç’a été une perte totale quand même », souligne le chef pompier de la brigade de Sainte-Louise, Benoit Grenier.

Ces gestes ont touché Zoé Mouvet-Jourde, qui habitait le logement depuis un peu plus d’un an. La résidence appartient à son parrain et elle l’a habitée durant une partie de sa jeunesse.

« C’est fou, j’en reviens juste pas. C’est beaucoup, je suis impressionnée et sans mots », dit-elle au sujet du mouvement de sympathie dont elle et ses filles bénéficient.

En plus de gérer l’impact de l’incendie sur sa famille, elle doit s’occuper de la reprise des activités de l’entreprise où elle est superviseure, Labo Solidago, qui fait des produits homéopathiques pour les animaux et qui compte une demi-douzaine d’employés.

La production a été complètement perdue dans l’incendie, mais les affaires reprennent dans un local trouvé à La Pocatière.

« On ne voit plus la vie de la même façon maintenant. J’apprécie plus chaque moment et chaque instant », dit-elle.

« L’important, c’est vraiment les relations humaines finalement », estime Zoé Mouvet-Jourde.