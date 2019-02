Les belles paroles de Legault

De toute évidence, il y a de l’eau dans le gaz qui fait carburer le gouvernement. Devant cette situation, il apparaît clair que le premier ministre et son équipe ont un choix à faire. Soit ils s’entêtent à vouloir avoir raison, quitte à perdre des plumes, soit ils jettent du lest.

La deuxième option semble être la plus sage et la mieux avisée. Le gouvernement pourrait amender son projet de loi et accélérer le traitement des 18 000 dossiers en attente, ou à tout le moins ceux qui touchent des immigrants déjà établis en sol québécois. Il existe d’autres avenues, mais, peu importe celle qui serait choisie, le gouvernement aurait tout avantage à admettre avoir été maladroit et à corriger le tir.