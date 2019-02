Les Maple Leafs chauffent les Bruins

Les Maple Leafs étaient la seule équipe impliquée dans la course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est en action mercredi, et ils en ont profité pour améliorer leur sort en défaisant les Oilers d’Edmonton au compte de 6 à 2, à Toronto.

Se moquant du retour au jeu de Connor McDavid, qui avait raté deux rencontres en raison d’une suspension, les favoris locaux ont inscrit six buts sans réplique après le premier filet des Oilers. Ils ont ainsi remporté un troisième match de suite.

La formation de l’Ontario n’accuse plus qu’un point de retard sur les Bruins de Boston et le deuxième rang de la section Atlantique en vertu d’une fiche de 39-20-4 bonne pour 82 points. Le Canadien de Montréal est sept points derrière.

Explosion de buts

Avec une égalité de 1 à 1 au tableau, les Leafs se sont mis en marche en deuxième période, inscrivant quatre buts en exactement sept minutes. Mitchell Marner, Andreas Johnsson, deux fois, et William Nylander ont touché la cible.

Marner a finalement terminé sa journée de travail avec trois points. Patrick Marleau et John Tavares ont été les autres buteurs.

Leon Draisaitl a été le premier à faire scintiller la lumière rouge dans cette rencontre en faveur des Oilers. Il a ainsi inscrit un 15e but à ses 15 dernières sorties. Ryan Nugent-Hopkins a pour sa part atteint le plateau des 20 filets. McDavid a récolté une mention d'aide.

Frederik Andersen a repoussé 34 rondelles pendant que Mikko Koskinen et Anthony Stolarz ont été mis à l’épreuve à 36 reprises devant la cage des Oilers.

Les Flames ne perdent plus

Photo AFP

Les Flames de Calgary ont remporté une septième victoire de suite en venant à bout des Devils du New Jersey par la marque de 2 à 1, à Newark.

Dans la victoire, Mark Giordano a complètement mystifié la défensive des Devils et le gardien Mackenzie Blackwood pour marquer son 14e filet de la saison. Il est ainsi devenu seulement le quatrième défenseur de l’histoire de la Ligue nationale à atteindre le plateau des 60 points à 35 ans ou plus, après Nicklas Lidstrom, Al MacInnis et Sergei Zubov.

Elias Lindholm a également fait bouger les cordages dans la victoire. David Rittich a réalisé 19 arrêts.

Les Devils profitaient pour leur part du retour des défenseurs Sami Vatanen et Will Butcher. Kevin Rooney a été l’unique buteur des favoris de la foule.

Une marque de concession pour le Lightning

Effaçant un déficit de deux buts contre le Lightning de Tampa Bay, les Rangers n’ont pas été en mesure de terminer le travail, s’inclinant finalement 4 à 3 en prolongation.

Le défenseur Victor Hedman a fait la différence. Premier pointeur du circuit, l’attaquant Nikita Kucherov a ajouté trois aides à son dossier.

Les meneurs au classement général de la Ligue nationale ont ainsi établi une nouvelle marque de concession avec 10 victoires consécutives.

Tyler Johnson, J.T. Miller et Dan Girardi ont aussi enfilé l’aiguille aux dépens d’Alexandar Georgiev, qui a réalisé 26 arrêts.

Andrei Vasilevskiy a quant à lui repoussé 33 lancers, étant trompé par Mika Zibanejad, Jimmy Vesey et Boo Nieves.

Course aux séries

Les Maple Leafs gagnants

Seule équipe impliquée dans la lutte aux éliminatoires en action dans l’Est, les Maple Leafs ont vaincu les Oilers pour faire un gain net de deux points sur tous leurs rivaux.

À surveiller ce soir

Forts des acquisitions des attaquants Matt Duchene et Ryan Dzingel, les Blue Jackets tenteront de doubler le Canadien au classement. Les Bruins et les Maple Leafs, impliqués dans une lutte pour le deuxième rang dans la section Atlantique, pourraient accroître leur avance sur le CH.

Les matchs à surveiller :

-Toronto c. Islanders NY, 19 h

-Philadelphie c. Columbus, 19 h

-Tampa Bay c. Boston, 19 h 30