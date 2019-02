Mars 2019: les jeux gratuits PlayStation et Xbox

Comme à leur habitude, Microsoft et Sony ont annoncé en ce dernier mercredi du mois les jeux que les membres Xbox Live Gold et PlayStation Plus pourront télécharger gratuitement en mars.

Si l'offre de Microsoft est un peu plus quelconque ce mois-ci, Sony donne un gros coup en mars avec notamment deux jeux de PlayStation 4 acclamés par la critique.

Notons que tel qu'annoncé précédemment par Sony, le géant japonais n'offrira plus de jeux de PS3 et de PS Vita à ses membres PlayStation Plus à compter du mois de mars.

PlayStation Plus

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (PS4)

The Witness (PS4)

Xbox Games with Gold