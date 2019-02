Nouvelle expérience de réalité virtuelle à Québec

Tours Voir Québec lance l’activité Immersion Québec, une nouvelle expérience sur l’histoire de la ville de Québec. Le concept inédit au Canada marie l’histoire, la pédagogie, le divertissement et la technologie.

« Ce qu’on propose, c’est un voyage dans le temps grâce à la réalité virtuelle. On a modélisé 10 scènes qu’on trouve importantes dans l’histoire de Québec », explique Sébastien Ivers, président de Tours Voir Québec.

Voyage dans le temps

Le périple se fait en trois phases : création d’un avatar pour explorer l’histoire, jeux interactifs pour tester les connaissances, et expérience en réalité virtuelle de 30 minutes. Cette dernière partie constitue le clou du voyage, alors que les participants enfilent leur casque de réalité virtuelle.

L’expérience totale dure 90 minutes et peut être vécue en plusieurs langues. Des nations autochtones à l’industrie navale et marchande, en passant par l’arrivée de Samuel de Champlain et la bataille des plaines d’Abraham, les gens découvriront les lieux historiques comme s’ils y étaient. L’expérience est aussi mobile et peut être transportée dans les écoles ou les autobus, par exemple.

« Pour moi, c’est un rêve qui se réalise, car ça fait plusieurs années que je travaille sur le concept et je suis très fier du résultat », termine M. Ivers.