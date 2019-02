Plonger dans une mine abandonnée

OKA | Un centre de plongée sous-marine et un parc aquatique pourraient bien voir le jour dans l’ancienne mine d’Oka, au nord de Montréal.

La municipalité veut également y installer une petite plage et des installations de saut à l’élastique au-dessus de l’eau.

« À ce jour [...] le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles prépare le processus d’appel d’offres pour les opérations de décontamination », souligne M. Pascal Quevillon, maire de la municipalité d’Oka.

Par le passé, plusieurs projets controversés entourant l’ancienne mine ont été rejetés par les résidents d’Oka et les Mohawks de Kanesatake.

Ceux-ci misaient sur l’exploitation minière du site, dont deux projets de mines de niobium proposées par Niocan et Eco-Niobium.

Le site de l’ancienne St. Lawrence Colombium est une cicatrice profonde et persistante pour la petite communauté d’Oka.

Lorsque la mine était en fonction, elle exploitait du niobium, un métal rare et recherché qui permet de renforcer l’acier tout en réduisant son poids.

Elle a fermé ses portes en 1976 après une grève. Après quoi le terrain a été laissé à l’abandon. Ses bâtiments et ses équipements ont été rongés par la rouille pendant plus de 20 ans.

Le site a beau être contaminé par des scories, ça n’a pas pour autant empêché les curieux et les baigneurs de s’y aventurer après la fermeture de la mine.

Il existe déjà deux sites récréotouristiques en Outaouais et à Thetford Mines similaires à ce qu’on veut faire de la mine d’Oka. Mais son promoteur a bon espoir que la proximité de Montréal jouera en sa faveur.

« On est à seulement 40 km de Montréal. L’eau cristalline du site est incroyable et il y a une petite forêt sous l’eau », plaide Michel Béliveau, l’un des deux promoteurs et instructeur de plongée.