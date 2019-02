Plus de 11 000 $ d’amende pour des chasseurs québécois

QUÉBEC – Trois chasseurs québécois devront payer des amendes totalisant 11 750 $ pour des infractions à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les principales infractions, qui se sont produites le 14 octobre 2017 à Grondines en bordure du fleuve Saint-Laurent, sont: surplus de prises, possession illégale d'oiseaux migrateurs, chasse sans permis, fusil non obturé permettant l'insertion de plus de trois cartouches, utilisation de grenailles toxiques et chasse sur un site appâté. Au cours de l’enquête, 32 sarcelles à ailes vertes et de munitions toxiques ont été saisies.

Entre le 4 septembre 2018 et le 3 janvier 2019, Vincent Nadeau-Morissette, de Armagh, Stéphane Therrien, de Grondines, et Serge Therrien de Grondines, ont plaidé coupables à un total de 17 chefs d'accusation.

En plus de devoir payer leurs amendes, les trois hommes ont l’interdiction de chasser les oiseaux migrateurs pour une durée d'un an.